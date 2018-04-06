Китайский батискаф «Цяньлун-2» совершил 50 погружений

Пекин, 6 апреля / Синьхуа / — Находящийся в юго-западной части Индийского океана беспилотный батискаф «Цяньлун-2» сегодня рано утром по местному времени в рамках 49-й китайской научной океанологической экспедиции успешно выполнил 50-е погружение. После выполнения всех задач экспедиции будет официально проведена технологическая модернизация аппарата.

Как стало известно корр. Синьхуа в Китайском обществе океанологов, «Цяньлун-2» в 2015 году совершил первое погружение. Батискаф сделал в общей сложности 15 тестовых погружений в акватории Южно-Китайского моря и 35 погружений для выполнения различных заданий в юго-западной части Индийского океана.

На настоящий момент в рамках выполнения задач в юго-западной части Индийского океана «Цяньлун-2» уже прошел более 2 тыс. км.