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Китайский батискаф «Цяньлун-2» совершил 50 погружений
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Китайский батискаф «Цяньлун-2» совершил 50 погружений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 6 апреля /Синьхуа/ — Находящийся в юго-западной части Индийского океана беспилотный батискаф «Цяньлун-2» сегодня рано утром по местному времени в рамках 49-й китайской научной океанологической экспедиции успешно выполнил 50-е погружение. После выполнения всех задач экспедиции будет официально проведена технологическая модернизация аппарата.
Как стало известно корр. Синьхуа в Китайском обществе океанологов, «Цяньлун-2» в 2015 году совершил первое погружение. Батискаф сделал в общей сложности 15 тестовых погружений в акватории Южно-Китайского моря и 35 погружений для выполнения различных заданий в юго-западной части Индийского океана.
На настоящий момент в рамках выполнения задач в юго-западной части Индийского океана «Цяньлун-2» уже прошел более 2 тыс. км.
Батискаф «Цяньлун-2» — первая самостоятельно спроектированная и построенная Китаем система для автономного исследования глубоководных ресурсов, способная опускаться на глубину 4,5 тыс. метров. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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