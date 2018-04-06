Туристы из Китая стали в два раза чаще посещать Москву и Санкт‐Петербург

С начала этого года Москву и Санкт‐Петербург посетили в два раза больше китайцев, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщила «Русская планета».

В настоящее время зарегистрировано порядка 70 тысяч туристов из Китая , посетивших Москву и Санкт-Петербург

с января 2018 года. Кроме того, увеличение числа туристов из Китая зафиксирован и в Иркутской области

Главной причиной заинтересованности китайцев стала безвизовая программа между двумя странами. За три месяца китайские туристы совершили более четырех тысяч безвизовых поездок. Это на тысячу больше, чем за тот же срок в прошлом году.