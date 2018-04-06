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Могерини сообщила главе МИД Японии о контактах ЕС с КНДР
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Могерини сообщила главе МИД Японии о контактах ЕС с КНДР 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини проинформировала в телефонном разговоре главу МИД Японии Таро Коно о контактах ЕС с представителем КНДР в Брюсселе, сообщила в пятницу внешнеполитическая служба ЕС.
Накануне представитель ЕС сообщил РИА Новости, что директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей Гуннар Виганд провел 4 апреля переговоры с главой департамента европейских дел МИД КНДР Ким Сон Гёном по просьбе северокорейской стороны.
"Верховный представитель также проинформировала о контактах, которые имели место на этой неделе между ЕС и КНДР. Могерини и глава МИД Японии согласились с важностью продолжения усилий в целях достижения полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, договорились продолжать тесную координацию в интересах достижения этой цели", — говорится в сообщении.
Стороны, в частности, договорились поддерживать тесные контакты по этой тематике в ближайшие недели.
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