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Евросоюз расширил санкционный список в отношении КНДР
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Евросоюз расширил санкционный список в отношении КНДР 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционный список в отношении КНДР одно физическое и 21 юридическое лицо, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"Северная Корея: ЕС приводит в соответствие свои ограничительные меры с последними санкциями ООН. Совет (ЕС) добавил одно физическое лицо и 21 юридическое лицо в список тех, кто попадает под ограничительные меры в отношении КНДР", — говорится в релизе.
Эти меры состоят из ограничений на поездки и заморозки активов для частных лиц и заморозки активов для организаций.
В результате принятого решения общее число физических и юридических лиц, попадающих под санкции ЕС в отношении КНДР, выросло до 80 и 75 соответственно. В дополнение к этому у ЕС действуют собственные, отдельные санкции в отношении еще 55 человек и девяти организаций.
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