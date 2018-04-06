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Саратовские студенты отправятся по обмену в Республику Корея
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Саратовские студенты отправятся по обмену в Республику Корея 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Саратове делегация Республики Корея во главе с генконсулом Ким Се Уном встретилась с молодежью. Иностранная делегация приехала в регион, чтобы обсудить сотрудничество и наладить отношения с соотечественниками, живущими в Саратовской области. Руководитель делегации подчеркнул, что Республика Корея стремится наладить сотрудничество не только со столицами, но и Саратовом, довести до 1 млн потока туристов к празднованию столетия дипломатических отношений, которое будут отмечать в 2020 году.
Встреча с молодежью прошла в областной научной библиотеки. Саратовские студенты попадовали представителей дружественного государства правильными ответами в формате викторины на знание вопросов по истории, культуре и экономике Южной Кореи. -Я хотел сказать слова благодарности правительству региона. Если бы я знал раньше, что в вашем регионе столь высокая заинтересованность в изучении Кореи, я бы приехал в Саратов раньше. Необходимо расширять взаимное сотрудничество, поэтому я хотел бы пригласить студентов из Саратова посетить Республику Корея, а также я буду вести переговоры о том, чтобы пригласить корейские популярные музыкальные группы посетить с концертами ваш регион, — подчеркнул господин Ким Се Ун.
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