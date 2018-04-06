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Саратову ищут город-побратим в Южной Корее
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Саратову ищут город-побратим в Южной Корее 

Новости Саратова 2 часа назад
Генеральный консул посольства республики Корея в России пообещал рассмотреть предложение о поиске городов-побратимов для Саратова.
Такая идея была озвучена в ходе встречи иностранной делегации с правительством Саратовской области. Было отмечено, что городами-побратимами для корейских городов ранее стали Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Руководитель саратовского корейского центра «Тонмакколь» Андрей Ким сообщил, что в рамках такого сотрудничества осуществляется обмен делегациями, налаживается общение жителей двух стран.
Также генконсул Республики Южная Корея Ким Се Ун отметил, что идея будет рассмотрена: в ближайшее время руководство страны подберет южнокорейский город для подписания соглашения. Идею также одобрил первый зампред правительства Саратовской области Вадим Ойкин.
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