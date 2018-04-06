АО «Восточный Порт» переработало 6 млн тонн угля в первом квартале 2018 года

С января по март текущего года в « Восточном Порту » выгружено 78,4 тыс. полувагонов с углем. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 76,1% (59,7 тыс. единиц), на 17,4 процентных пункта превысив данный показатель за аналогичный период 2017 года — 58,7% (47,3 тыс. единиц).

В первом квартале на причалах АО «Восточный Порт» было погружено 147 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 45 (31%) судов типа panamax и 14 (9,5%) типа capesize. Самым крупнотоннажным судном стало FPMC B Forever типа capesize дедвейтом более 180 тыс. тонн и длиной 295 метров, взявшим на борт 152,7 тыс. тонн угля и отправившимся в Тайвань. Для сравнения, за первый квартал 2017 года было обработано 138 судов, среди них — 49 (35,5%) типа panamax и 12 (8,7%) типа capesize.