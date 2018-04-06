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АО «Восточный Порт» переработало 6 млн тонн угля в первом квартале 2018 года
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АО «Восточный Порт» переработало 6 млн тонн угля в первом квартале 2018 года 

РЖД-Партнер 53 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
С января по март текущего года в «Восточном Порту» выгружено 78,4 тыс. полувагонов с углем. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 76,1% (59,7 тыс. единиц), на 17,4 процентных пункта превысив данный показатель за аналогичный период 2017 года — 58,7% (47,3 тыс. единиц).
В первом квартале на причалах АО «Восточный Порт» было погружено 147 балкеров различной грузовместимости, в том числе, 45 (31%) судов типа panamax и 14 (9,5%) типа capesize. Самым крупнотоннажным судном стало FPMC B Forever типа capesize дедвейтом более 180 тыс. тонн и длиной 295 метров, взявшим на борт 152,7 тыс. тонн угля и отправившимся в Тайвань. Для сравнения, за первый квартал 2017 года было обработано 138 судов, среди них — 49 (35,5%) типа panamax и 12 (8,7%) типа capesize.
19 марта 2018 года «Восточный Порт» установил рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 096 полувагонов, превысив норму ОАО «РЖД» (1 070 полувагонов) и собственный рекордный показатель 19 марта 2017 года (1 060 полувагонов).
За три первых месяца 2018 года уголь отправлен в Южную Корею, Японию, Тайвань, Китай, Малайзию, Индию, Пакистан, Таиланд, Вьетнам и Мьянму. Лидером по объему импорта стала Южная Корея, на долю которой пришлось 35,4%.
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