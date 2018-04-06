Время для диалога с КНДР по МАГАТЭ еще не пришло, заявил Ульянов

"Время для диалога по возвращению Пхеньяна к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ еще не пришло. Вначале необходимо достичь политического урегулирования", — заявил Ульянов.

По его словам, если все же удастся выйти на договорённость, то агентство сразу должно будет подключиться к ее выполнению.

"Насколько нам известно, МАГАТЭ готово включиться в процесс, как только в этом возникнет потребность. Мы со своей стороны, например, помогаем агентству готовить инспекторов, которые могли бы приступить к работе в Северной Корее для проверки выполнения достигнутых договорённостей, когда для этого сформируются условия", — добавил постпред.