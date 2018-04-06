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Время для диалога с КНДР по МАГАТЭ еще не пришло, заявил Ульянов
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Время для диалога с КНДР по МАГАТЭ еще не пришло, заявил Ульянов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Время для диалога по возвращению Пхеньяна к полноценному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) еще не пришло, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Время для диалога по возвращению Пхеньяна к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ еще не пришло. Вначале необходимо достичь политического урегулирования", — заявил Ульянов.
По его словам, если все же удастся выйти на договорённость, то агентство сразу должно будет подключиться к ее выполнению.
"Насколько нам известно, МАГАТЭ готово включиться в процесс, как только в этом возникнет потребность. Мы со своей стороны, например, помогаем агентству готовить инспекторов, которые могли бы приступить к работе в Северной Корее для проверки выполнения достигнутых договорённостей, когда для этого сформируются условия", — добавил постпред.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.
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