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Южнокорейская авиакомпания открыла новый регулярный маршрут между Владивостоком и Тэгу
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Южнокорейская авиакомпания открыла новый регулярный маршрут между Владивостоком и Тэгу 

ТАСС 47 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Новое для Приморья регулярное направление в Тэгу (Южная Корея) открыл бюджетный южнокорейский авиаперевозчик T'way Air, первый самолет этого маршрута прибыл во Владивосток днем в пятницу.
"Рейсы планируются на воздушных судах Boeing 737 с частотой три раза в неделю с апреля, с последующим увеличением до ежедневного рейса", — сообщила пресс-служба международного аэропорта Владивосток.
В 2017 году Приморье посетили 4 млн российских и иностранных граждан, на треть больше, чем в 2016 году. Самым массовым среди зарубежных турпотоков в Приморье по традиции стал поток из Китая — приехало около 420 тысяч туристов. Заметно увеличилось и число гостей из Японии и Республики Корея.
Тэгу — четвертый по величине город в Южной Корее после Сеула, Пусана и Инчхона.
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