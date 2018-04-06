Президент Палестины провел встречу с делегацией КПК

Рамаллах, 6 апреля / Синьхуа / — Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг в Рамаллахе встретился с делегацией Коммунистической партии Китая /КПК/ во главе с заместителем заведующего Отделом международных связей ЦК КПК Ли Цзюнем.

М. Аббас поблагодарил КПК и правительство Китая за долговременную и решительную поддержку Палестины, поприветствовал проявление Китаем еще большей роли в средневосточных делах и выразил твердую уверенность в том, что под руководством КПК и генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина китайский народ обязательно добьется еще более значимых успехов. Ли Цзюнь, в свою очередь, заявил, что китайская сторона будет по-прежнему поддерживать правое дело палестинского народа.

В ходе визита Ли Цзюнь также ознакомил ведущие политические партии и различные круги общественности Палестины с идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. —0—