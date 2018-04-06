Лодочный фестиваль в провинции Цзянсу

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля / Синьхуа / — Сегодня в Китае отмечают праздник Цинмин /День поминовения усопших/. В городском уезде Синхуа /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ в горах Маошань состоялся лодочный фестиваль, в котором приняли участие свыше 300 лодок с несколькими тысячами гребцов на борту. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае отмечают праздник Цинмин /День поминовения усопших/. В городском уезде Синхуа /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ в горах Маошань состоялся лодочный фестиваль, в котором приняли участие свыше 300 лодок с несколькими тысячами гребцов на борту. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае отмечают праздник Цинмин /День поминовения усопших/. В городском уезде Синхуа /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ в горах Маошань состоялся лодочный фестиваль, в котором приняли участие свыше 300 лодок с несколькими тысячами гребцов на борту. (Синьхуа)

Тайчжоу /пров. Цзянсу/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня в Китае отмечают праздник Цинмин /День поминовения усопших/. В городском уезде Синхуа /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ в горах Маошань состоялся лодочный фестиваль, в котором приняли участие свыше 300 лодок с несколькими тысячами гребцов на борту. (Синьхуа)