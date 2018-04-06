Ещё
Авиакомпания КНДР выполнила два рейса между Владивостоком и Пхеньяном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпания КНДР выполнила два рейса между Владивостоком и Пхеньяном 

РИА Новости 55 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Один из двух рейсов из Владивостока в Пхеньян вылетел в 12:30 (5:30 мск) с опозданием на 10 минут, сообщается на официальном сайте международного аэропорта Владивосток.
Как ранее рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта, два из четырех рейсов компании Air Koryo из Владивостока в Пхеньян — в 13.40 (6.40 мск) и обратно в 12.40 (5.40 мск) — в пятницу, 6 апреля, отменены по решению компании.
Согласно данным онлайн-табло, в пятницу самолет Air Koryo прибыл из Пхеньяна в 10.30 (3.30 мск) на 30 минут раньше запланированного, а вылетел из Владивостока в 12.30 (5.30 мск) с задержкой на десять минут.
Самолеты Air Koryo летают из Владивостока в Пхеньян и обратно по понедельникам и пятницам. Согласно расписанию до 5 октября на сайте международного аэропорта Владивосток, все следующие рейсы выполняются по плану.
РИА Новости: последние новости
В Таиланде турист наткнулся на непонятное существо, похожее на "Чужого" В КНДР заявили о пользе укрепления страной ядерного потенциала Дело экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США218
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова7
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма100
Найдены домашние животные Скрипалей66
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение