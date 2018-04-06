Дело экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Пак Кын Хе — первая женщина-президент в истории Южной Кореи , дочь генерала Пак Чон Хи (1917-1979), который управлял государством в 1961-1979 годах.

Пак Кын Хе победила на выборах 19 декабря 2012 года, набрав 51,7% голосов избирателей, вступила в должность в феврале 2013 года.

В октябре 2016 года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал. В прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь — подругой Пак Кын Хе. Не занимая государственных постов, она вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи. Обвинения были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ена.

Несмотря на подозрения в соучастии по нескольким делам коррупционного скандала, прокуратура не могла возбудить против Пак Кын Хе уголовное дело в силу ее президентской неприкосновенности.

Скандал привел к объявлению 9 декабря 2016 года Национальным собранием Республики Корея импичмента Пак Кын Хе. 10 марта 2017 года отстранение экс-президента от власти утвердил Конституционный суд.

Пак Кын Хе утратила президентский иммунитет, и стало возможным привлечь ее к уголовной ответственности по ряду обвинений, включающих коррупцию и злоупотребление властью. Кроме этого, следствие пришло к выводу, что Пак Кын Хе была в курсе составления в министерстве культуры страны в 2015 году «черного списка» из 9473 деятелей культуры Южной Кореи, которые критически относились к президентской администрации. Было установлено также, что Пак Кын Хе и ее знакомая Цой Сун Силь, опасаясь прослушки, использовали мобильные телефоны, зарегистрированные на других лиц, для переговоров с апреля по октябрь 2016 года. Это также является нарушением законов Южной Кореи. Всего, как выяснилось, они провели в общей сложности 573 таких телефонных разговора.

21 марта 2017 года состоялся первый допрос экс-президента. 30 марта Пак Кын Хе была задержана после того, как суд Сеула выдал ордер на ее арест.

Расследование прокуратуры длилось около двух недель, состоялось пять допросов Пак Кын Хе. Вопросы были заданы и руководителям корпораций Samsung, Lotte и SK о том, направляли ли они «пожертвования» в фонды, контролируемые подругой экс-президента, под названиями Mir и K-Sports.

В середине апреля Пак Кын Хе были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу.

23 мая 2017 года в суде Сеула состоялось первое заседание по делу Пак Кын Хе. В ходе слушаний она отрицала свою вину по всем предъявленным ей 18 обвинениям.

В октябре 2017 года суд Сеула продлил на полгода срок содержания под стражей экс-президента Южной Кореи из-за тяжести обвинений и высоком уровне обеспокоенности общества в отношении этого дела.

В конце февраля 2018 года южнокорейская прокуратура потребовала для Пак Кын Хе 30 лет тюремного заключения. Решение по ее делу будет вынесено 6 апреля 2018 года.

Ранее, в феврале 2018 года, суд Южной Кореи приговорил близкую подругу Пак Кын Хе Цой Сун Силь к 20 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции и вмешательстве в политические дела страны. Она также должна будет выплатить штраф в размере 18 миллиардов южнокорейских вон (около 16,56 миллиона долларов). Глава корпорации Lotte Group Син Дон Бин был приговорен к 2,5 года тюремного заключения.

Еще раньше, в августе 2017 года, суд Сеула приговорил вице-президента Samsung Group Ли Чже Ена к пяти годам тюремного заключения. Однако в феврале 2018 года его отпустили на свободу после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв с него большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции.

В июле 2017 года суд приговорил бывшего главу администрации Пак Кын Хе ‑ Ким Ги Чхуна ‑ к трем годам тюремного заключения, признав его причастным к составлению «черных списков» деятелей культуры и искусства, критиковавших бывшее правительство.