Россия и Китай будут продвигать «дорожную карту» в урегулировании ЯПКП

Россия и Китай намерены продвигать свою дорожную карту в решении проблемы Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал по итогам переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

По словам Лаврова, «российско-китайская внешняя политическая координация играет все более важную и стабилизирующую роль на международной арене».

Как подчеркнул министр, Россия и Китай «условились наращивать сотрудничество на разных международных площадках, в том числе ООН , „Большой двадцатки“, БРИКС ШОС , РИК (Россия — Индия — Китай — прим. „РГ“), АТЭС , в рамках механизма Восточноазиатских саммитов».

Лавров акцентировал внимание на том, что диалог является единственным способом урегулирования проблем на Корейском полуострове. «Подчеркнули важность недопущения здесь вооруженного конфликта. Отметили безальтернативность политико-дипломатического урегулирования», — заявил он.