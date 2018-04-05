Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, считает глава МИД КНДР

"До прошлого года международное сообщество испытывало опасения и тревогу по поводу Корейского полуострова, который оказался под угрозой войны. В начале этого года эти тревога и обеспокоенность сменились аплодисментами поддержки и одобрения", — заявил он на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.

"Это четкое подтверждение, что Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, снизить напряженность на полуострове и достигнуть прорыва в независимом воссоединении, если они соединят свои усилия", — добавил он.