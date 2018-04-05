Ещё
Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, считает глава МИД КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, считает глава МИД КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
БАКУ, 5 апр — РИА Новости. Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, достичь прорыва в «независимом» воссоединении, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо.
"До прошлого года международное сообщество испытывало опасения и тревогу по поводу Корейского полуострова, который оказался под угрозой войны. В начале этого года эти тревога и обеспокоенность сменились аплодисментами поддержки и одобрения", — заявил он на министерской конференции Движения неприсоединения в Баку.
"Это четкое подтверждение, что Север и Юг Кореи могут улучшить отношения, снизить напряженность на полуострове и достигнуть прорыва в независимом воссоединении, если они соединят свои усилия", — добавил он.
РИА Новости: последние новости
В Таиланде турист наткнулся на непонятное существо, похожее на "Чужого" Великобритания и Вьетнам купили права на прокат "Смешарики. ДежаВю" Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила153
Войска ВВО подняты по тревоге126
«Крым захватим танками»387
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова130
В Подмосковье обвалились цены на дачи104
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение