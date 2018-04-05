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В Китае в 2017 году при исполнении служебных обязанностей погиб 361 полицейский
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В Китае в 2017 году при исполнении служебных обязанностей погиб 361 полицейский 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Пекин, 5 апреля /Синьхуа/ — В 2017 году 361 сотрудник органов общественной безопасности Китая погиб при исполнении служебных обязанностей, следует из данных Министерства общественной безопасности /МОБ/ КНР.
Средний возраст погибших — 43,5 года, или половина средней продолжительности жизни в Китае.
Проведенное исследование показало, что полицейские на передней линии работают от 13 до 15 часов в сутки, что сделало серьезной проблемой переутомление. Согласно данным МОБ, 246 смертей в минувшем году связаны с переутомлением.
В этой связи министерство особо отмечает важность применения большего количества научно-технических способов для снижения нагрузки на сотрудников полиции.
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