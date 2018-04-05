В ЕС подтвердили встречу с высокопоставленным северокорейским дипломатом

"Обсуждения были сосредоточены на состоянии двусторонних отношений между ЕС и КНДР, стороны обменялись мнениями о последних событиях на Корейском полуострове и перспективах достижения цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", — сказал собеседник агентства.