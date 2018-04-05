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В ЕС подтвердили встречу с высокопоставленным северокорейским дипломатом
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В ЕС подтвердили встречу с высокопоставленным северокорейским дипломатом 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Директор департамента по Азиатско-Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей Гуннар Виганд провел 4 апреля переговоры с главой департамента европейских дел МИД КНДР Ким Сон Гён по просьбе северокорейской стороны, сообщил в четверг РИА Новости представитель ЕС.
"Обсуждения были сосредоточены на состоянии двусторонних отношений между ЕС и КНДР, стороны обменялись мнениями о последних событиях на Корейском полуострове и перспективах достижения цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации", — сказал собеседник агентства.
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