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Южная и Северная Кореи подпишут договор о ядерном разоружении
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Южная и Северная Кореи подпишут договор о ядерном разоружении 

360tv.ru 3 апреля 2018
Главы Южной и Северной Кореи подпишут декларацию о ядерном разоружении. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на агентство Kyodo.
В администрации Сеула считают, что подписание такого документа может стать логичным шагом, так как в ходе встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться именно вопрос ядерного оружия.
Встреча глав двух стран состоится 27 апреля в Пханмунджом.
В конце марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил необходимость «полностью решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова».
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