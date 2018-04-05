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Эксклюзив: В отношениях Китая и Азербайджана достигнут устойчивый прогресс — депутат парламента Азербайджана
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Эксклюзив: В отношениях Китая и Азербайджана достигнут устойчивый прогресс — депутат парламента Азербайджана 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Баку, 5 апреля /Синьхуа/ — «В последние годы в отношениях Китая и Азербайджана достигнут устойчивый прогресс», — сказал в интервью корр. Синьхуа глава комитета азербайджано-китайской дружбы Милли Меджлиса /парламента/ Азербайджана Сиявуш Новрузов.
"За период руководства страной Ильхамом Алиевым азербайджано-китайские отношения вышли на новый этап развития. Глава государства пять раз совершал визит в Китай", — сказал С. Новрузов, добавив, что встреча И. Алиева с председателем КНР Си Цзиньпином в декабре 2015 года стала еще одним триумфом азербайджано-китайских отношений.
"Эти встречи служат интересам наших народов. Существует также тесная связь между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая", — сказал С. Новрузов.
Депутат отметил, что между двумя странами активно развивается сотрудничество в экономической сфере. «Внешнеторговый оборот между Китаем и Азербайджаном в 2017 году увеличился на 43 процента по сравнению с предыдущими годами, более 100 китайских компаний работают в Азербайджане», — заявил С. Новрузов.
"Отношения между народами Азербайджана и Китая основаны на многолетней истории. Территория Азербайджана расположена на древнем Шелковом пути, одной из важных транзитных зон между Востоком и Западом", — отметил С. Новрузов.
Он добавил, что с реализацией международного проекта Баку-Тбилиси-Карс сотрудничество, основанное на взаимовыгодных экономических интересах, вышло на новый этап.
"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — это самый короткий и надежный маршрут, соединяющий Европу с Азией. На первом этапе планируется транспортировать по маршруту 5 миллионов тонн грузов", — отметил в заключение депутат азербайджанского парламента. —0—
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