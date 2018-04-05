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Ростов увеличит внешнеторговый оборот с Кореей
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Ростов увеличит внешнеторговый оборот с Кореей 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Ростов-на-Дону планирует увеличить внешнеторговый оборот с Республикой Кореей. Об этом стало известно в ходе встречи градоначальника Виталия Кушнарева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в РФ У Юн Гыном. Сейчас этот показатель составляет 6,3 млн долларов США, или же 772,5 тонн в физическом выражении.
Сейчас экспорт из Ростова в Корею представлен только запчастями для электрооборудования, назад же из Кореи в донскую столицу поставляется продукция машиностроительной, а также текстильной и химической промышленности. «Администрация города Ростова-на-Дону провела работу по изучению перспектив сотрудничества предприятий и реализации совместных проектов. Перечень предприятий, которые представляют интерес для установления контактов, направлен в адрес Посольства Кореи. Кроме того, мы рассчитываем на содействие Посольства в поиске партнеров в Корее для обмена опытом при создании дизайна городской среды — формирования общественных пространств, позволяющих создать комфортные условия для проживания людей в современном городе», — отметил Виталий Кушнарев. Напомним, что в рамках ЧМ-2018 23 июня в Ростове пройдет матч Сборной Кореи по футболу. «Это историческое событие. Уверен, что оно поспособствует активизации двустороннего сотрудничества наших стран не только в сфере спорта и культуры, но и в сфере экономики», — отметил У Юн Гын.
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