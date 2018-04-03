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Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР
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Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР 

РИА Новости 3 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости. Глава МИД Китая Ван И проведет встречу с находящимся в настоящее время в Пекине министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, сообщил во вторник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
"Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сегодня находится проездом в Пекине. Глава МИД Китая Ван И проведет с ним встречу", — сообщил Гэн Шуан на брифинге.
Подробности встречи будут обнародованы позднее, добавил китайский дипломат.
Ранее южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию. По их данным, в Азербайджане министр примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.
В российском МИД ранее заявили, что Москва прорабатывает визит главы МИД КНДР в Россию в ближайшей перспективе.
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