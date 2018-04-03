Глава МИД Китая в Пекине встретится с министром иностранных дел КНДР

ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости . Глава МИД Китая Ван И проведет встречу с находящимся в настоящее время в Пекине министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, сообщил во вторник официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

"Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо сегодня находится проездом в Пекине. Глава МИД Китая Ван И проведет с ним встречу", — сообщил Гэн Шуан на брифинге.

Подробности встречи будут обнародованы позднее, добавил китайский дипломат.

Ранее южнокорейские и японские СМИ сообщили, что Ли Ён Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан Россию . По их данным, в Азербайджане министр примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.