В США сообщили о возможном тестировании КНДР нового легководного ядерного реактора

Северная Корея , предположительно, приступила к тестированию нового ядерного реактора в рамках расширения своей ядерной программы, заявили в Институте науки и международной безопасности США

Согласно докладу института, КНДР может тестировать легководный ядерный реактор, о чём также свидетельствует «активность» в Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне.

«После многолетней задержки Северная Корея, возможно, начала предварительные испытания экспериментального легководного ядерного реактора в Йонбёне», — приводит сообщение института «Рёнхап».

В марте СМИ сообщили об активности на одном из ядерных реакторов в КНДР.