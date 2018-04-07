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В США сообщили о возможном тестировании КНДР нового легководного ядерного реактора
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В США сообщили о возможном тестировании КНДР нового легководного ядерного реактора 

RT на русском 1 час назад
Фото: Военное обозрение
Северная Корея, предположительно, приступила к тестированию нового ядерного реактора в рамках расширения своей ядерной программы, заявили в Институте науки и международной безопасности США.
Согласно докладу института, КНДР может тестировать легководный ядерный реактор, о чём также свидетельствует «активность» в Ядерном научно-исследовательском центре в Йонбёне.
«После многолетней задержки Северная Корея, возможно, начала предварительные испытания экспериментального легководного ядерного реактора в Йонбёне», — приводит сообщение института «Рёнхап».
В марте СМИ сообщили об активности на одном из ядерных реакторов в КНДР.
RT на русском: последние новости
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