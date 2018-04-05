В национальный природный заповедник в горах Алтынтаг пришла весна

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля / Синьхуа / — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай /, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.

Уезд Жоцян /Синьцзян-Уйгурский АР/, 4 апреля /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник в горах Алтынтаг расположен на границе между Синьцзян-Уйгурским АР /Северо-Западный Китай/, провинцией Цинхай /Северо-Западный Китай/ и Тибетским АР /Юго-Западный Китай/. Сейчас в заповеднике постепенно теплеет, и стада киангов, диких яков и тибетских дзеренов начинают мигрировать, расширяя места обитания, а перелетные птицы, в том числе черношейные журавли, возвращаются на север. В заповеднике, расположенном на высоте 4580 метров над уровнем моря, общей площадью более 45 тыс. кв км, кипит жизнь.