Посольство КНР в Пакистане оказало материальную помощь пакистанским военным

Исламабад , 4 апреля / Синьхуа / — Посольство Китая Пакистане сегодня преподнесло в дар сухопутным войскам Пакистана материальную помощь для улучшения условий работы и жизни пакистанских военнослужащих в местах с тяжелым режимом службы.

Посол КНР в Пакистане Яо Цзин на церемонии передачи помощи заявил, что пакистанские военные вносят важный вклад в защиту территории Пакистана и обеспечение безопасности в этом регионе, содействуют китайско-пакистанской дружбе, охраняют проекты двустороннего сотрудничества и обеспечивают безопасность китайских работников. Межармейское сотрудничество двух стран является важной частью межгосударственных отношений всестороннего сотрудничества, и Китай будет продолжать укрепление дружественного межармейского и межправительственного сотрудничества с Пакистаном, поддержание необходимых усилий по защите мира, безопасности и развития этой страны, а также продолжит предоставление ему посильной помощи.

В составе помощи — генераторы, вентиляторы, палатки и другие необходимые предметы. —0—