Ещё
Посольство КНР в Пакистане оказало материальную помощь пакистанским военным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство КНР в Пакистане оказало материальную помощь пакистанским военным 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Исламабад, 4 апреля /Синьхуа/ — Посольство Китая в Пакистане сегодня преподнесло в дар сухопутным войскам Пакистана материальную помощь для улучшения условий работы и жизни пакистанских военнослужащих в местах с тяжелым режимом службы.
Посол КНР в Пакистане Яо Цзин на церемонии передачи помощи заявил, что пакистанские военные вносят важный вклад в защиту территории Пакистана и обеспечение безопасности в этом регионе, содействуют китайско-пакистанской дружбе, охраняют проекты двустороннего сотрудничества и обеспечивают безопасность китайских работников. Межармейское сотрудничество двух стран является важной частью межгосударственных отношений всестороннего сотрудничества, и Китай будет продолжать укрепление дружественного межармейского и межправительственного сотрудничества с Пакистаном, поддержание необходимых усилий по защите мира, безопасности и развития этой страны, а также продолжит предоставление ему посильной помощи.
В составе помощи — генераторы, вентиляторы, палатки и другие необходимые предметы. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Камбоджа поблагодарила Китай за помощь в строительстве дорог Премьер-министр Турции Б. Йылдырым нанесет официальный визит в Монголию Ян Цзечи встретился с президентом РК Мун Чжэ Ином
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джонсон выдвинул РФ новое обвинение138
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений293
Рудковская опозорила Плющенко18
На пляже Таиланда нашли «Чужого»22
В США разбился F-1631
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение