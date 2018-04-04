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Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой — посол Китая
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Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой — посол Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Баку, 4 апреля /Синьхуа/ — Китай надеется, что Баку станет крупным хабом на пути между Азией и Европой, сказал посол КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа на презентации техники, переданной Бакинскому международному морскому торговому порту, сообщают сегодня местные СМИ.
"Китай уделяет большое внимание особенным преимуществам Азербайджана в Евразийском транспортном узле. По этой причине китайские компании поддерживают сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспорта и логистики. Техника, которая сегодня передается Бакинскому порту, еще больше повысит потенциал Азербайджана по приему грузов, усилит его роль в регионе как торгового и логистического центра", — сказал посол.
Он отметил, что Китай надеется, что Баку вскоре станет крупным логистическим хабом на пути из Азии в Европу. «Великий Шелковый путь более двух тысяч лет назад соединил наши народы. После получения независимости Азербайджана наши исторические связи восстановились. Сейчас они укрепляются в рамках инициативы „Пояса и пути“. Обе страны поддерживают друг друга по всем вопросам», — сказал посол. —0—
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