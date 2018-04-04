Ещё
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде турист наткнулся на непонятное существо, похожее на «Чужого» 

РИА Новости 36 минут назад
Британский турист Луи Бургойн обнаружил странное существо на пляже в Таиланде, сообщает Mirror.
Существо грязно-розового цвета с прозрачным телом, по форме напоминающее морской огурец, похоже, выбросило на берег волной.
Турист попытался отнести существо обратно в воду, но оно начало извиваться, и, попав в воду, снова вернулось на берег.
На суше оно поднимало "голову" и пыталось дышать.
Местные жители говорят, что в последнее время часто видят таких мутантов, но пока не могут их идентифицировать. Некоторые предполагают, что это морская пиявка или морской слизень или даже существо внеземного происхождения.
РИА Новости: последние новости
Рогозин обсудил с министром обороны Ирана военно-техническое сотрудничество В Госдепе рассказали, когда прекратится давление на КНДР Визит лидера КНДР в Китай показал его готовность к диалогу, считает Косачев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина избавится от дружбы с Россией194
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Госпитализирована Эдита Пьеха11
Россия созвала Совбез ООН438
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение