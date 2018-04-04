На пляже Таиланда нашли «Чужого»

В Таиланде турист наткнулся на непонятное существо, похожее на «Чужого»

Британский турист Луи Бургойн обнаружил странное существо на пляже в Таиланде , сообщает Mirror.

Существо грязно-розового цвета с прозрачным телом, по форме напоминающее морской огурец, похоже, выбросило на берег волной.

Турист попытался отнести существо обратно в воду, но оно начало извиваться, и, попав в воду, снова вернулось на берег.

На суше оно поднимало "голову" и пыталось дышать.

Mystery of 'alien-like' sea creatures washed up on beach at holiday hotspot https://t.co/AKb6TinEWY pic.twitter.com/rpczh6rst2— DaWeirdWorld (@DaWeirdWorld) 4 апреля 2018 г.

Местные жители говорят, что в последнее время часто видят таких мутантов, но пока не могут их идентифицировать. Некоторые предполагают, что это морская пиявка или морской слизень или даже существо внеземного происхождения.