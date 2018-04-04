Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ присутствовал на 7-й Московской конференции по международной безопасности

Вэй Фэнхэ отметил, что многополярность и глобализация выступают как общие тенденции. Представления о сотрудничестве и общем выигрыше укоренились в сердцах людей, взаимодоверие и инклюзивность выступают как правильный выбор в рамках сосуществования различных стран. Китай направляет усилия на то, чтобы выступать в качестве созидателя мира во всем мире, в качестве страны, которая делает вклад в глобальное развитие, и в качестве защитника международного порядка, чтобы придавать больше китайской мудрости и китайских сил поддержанию мира и спокойствия во всем мире.

Вэй Фэнхэ выдвинул инициативы по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, выразил намерение совместно со всеми странами мирно разрешать противоречия и разногласия, усиливать сотрудничество в сфере обороны, формировать условия для международной безопасности, которая основывается на принципах общего выигрыша и взаимного пользования. Он подчеркнул, что отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией прочны и стабильны, подобно горе Тайшань. Вооруженные силы Китая и России усиливают практическое сотрудничество по всем направлениям и делают вклад в обеспечение мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.