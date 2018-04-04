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В Китае хотят создать сеть портов свободной торговли
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В Китае хотят создать сеть портов свободной торговли 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Китай намерен создать сеть портов свободной торговли. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.
Как стало известно, данная инициатива будет озвучена председателем КНР Си Цзиньпином на открытии Азиатского экономического форума.
"Уровень открытости новых портов будет значительно выше, чем в Шанхайской зоне свободной торговли и даже, чем в Гонконге", — сказал источник.
Уточняется, что новые порты будут соответствовать международным стандартам, а также обладать правилами для обеспечения свободного движения товаров и капитала.
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