КНДР примет участие в «Тотальном диктанте» 2018 года 

В 2004 году в Новосибирске стартовало ежегодное общеобразовательное мероприятие «Тотальный диктант». В 2018 году к акции присоединятся города КНДР — Пхеньян и Вонсан. Информацию подтвердил дальневосточный координатор проекта Вячеслав Беляков, сообщила газета «Известия».
Мы в этом году привлекли
города-партнеры
за рубежом к написанию «Тотального диктанта» и теста TruD. Города эти в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии. В Северной Корее обязательно проходит «Тотальный диктант»: в Пхеньяне и Вонсане
— Вячеслав Беляков.
В 2018 году столицей «Тотального диктанта», который запланирован на 14 апреля, станет Владивосток. Текст нынешнего года войдет в роман Гузель Яхиной «Дети мои».
Телеведущий Михаил Шац, поэтесса Ирина Астахова, участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, актер Виктор Сухоруков — те известные люди, которые прочтут текст «Тотального диктанта» в 2018 году.