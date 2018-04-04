КНДР примет участие в «Тотальном диктанте» 2018 года

Мы в этом году привлекли

города-партнеры

за рубежом к написанию «Тотального диктанта» и теста TruD. Города эти в Японии Китае , во Вьетнаме , в Малайзии . В Северной Корее обязательно проходит «Тотальный диктант»: в Пхеньяне и Вонсане

— Вячеслав Беляков.