Ещё
КНДР примет участие в «Тотальном диктанте» 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США

КНДР примет участие в «Тотальном диктанте» 2018 года 

360tv.ru 26 минут назад
В 2004 году в Новосибирске стартовало ежегодное общеобразовательное мероприятие «Тотальный диктант». В 2018 году к акции присоединятся города КНДР — Пхеньян и Вонсан. Информацию подтвердил дальневосточный координатор проекта Вячеслав Беляков, сообщила газета «Известия».
Мы в этом году привлекли
города-партнеры
за рубежом к написанию «Тотального диктанта» и теста TruD. Города эти в Японии, Китае, во Вьетнаме, в Малайзии. В Северной Корее обязательно проходит «Тотальный диктант»: в Пхеньяне и Вонсане
— Вячеслав Беляков.
В 2018 году столицей «Тотального диктанта», который запланирован на 14 апреля, станет Владивосток. Текст нынешнего года войдет в роман Гузель Яхиной «Дети мои».
Телеведущий Михаил Шац, поэтесса Ирина Астахова, участник шоу «Студия Союз» на ТНТ Виктор Щетков, актер Виктор Сухоруков — те известные люди, которые прочтут текст «Тотального диктанта» в 2018 году.
360tv.ru: последние новости
Южная и Северная Кореи подпишут договор о ядерном разоружении ООН заподозрила Россию и Китай в «войне» с правозащитниками Вероятную дату падения китайской космической станции определили в ООН
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе264
Украине «перекроют» Керченский пролив813
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»148
Путин заявил о полном разгроме ИГ384
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение