Япония заявила протест США и РФ из-за их планов построить электростанции на Шикотане

ТОКИО, 4 апреля. / ТАСС /. Министерство иностранных дел Японии заявило в среду протест России США из-за их планов по совместному строительству дизельных электростанций на Шикотане. Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно.

"Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах (южной части Курил — прим. ТАСС), заслуживает крайнего сожаления", — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство Kyodo. Отмечается, что о протестах Коно заявил на слушаниях в парламенте.

Ранее в марте губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что на Шикотане планируется построить две дизельные электростанции для создаваемых на территории опережающего развития «Курилы» рыбокомбинатов. По его словам, одним из инвесторов проекта должна стать американская компания. Это вызвало острую реакцию Японии, которая еще в марте, комментируя соответствующую информацию, назвала неприемлемым привлечение российской стороной инвестиций третьих стран в проекты на островах в южной части Курил.