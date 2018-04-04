Родриго Дутерте жестко поставил на место представителя ООН

Верховный комиссар ООН по защите права человека Зейд Раад Аль Хусейн предложил президенту Филиппин обратиться к психиатру из‐за того, что Родриго Дутерте объявил войну наркоторговцам. Лидер республики поставил на место представителя международной организации.

Эй ты, комиссар, сын шлюхи, мне нужно обратиться к психиатру?

— Родриго Дутерте.

Он добавил, что у Зейд Раад Аль Хусейна «большая голова, но она пустая, между ушами нет серого вещества», сообщил сайт «Мир 24». Родриго Дутерте смело заявил, что никто не сможет лишить его свободы.