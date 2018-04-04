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Родриго Дутерте жестко поставил на место представителя ООН
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Родриго Дутерте жестко поставил на место представителя ООН 

360tv.ru 1 час назад
Верховный комиссар ООН по защите права человека Зейд Раад Аль Хусейн предложил президенту Филиппин обратиться к психиатру из‐за того, что Родриго Дутерте объявил войну наркоторговцам. Лидер республики поставил на место представителя международной организации.
Эй ты, комиссар, сын шлюхи, мне нужно обратиться к психиатру?
— Родриго Дутерте.
Он добавил, что у Зейд Раад Аль Хусейна «большая голова, но она пустая, между ушами нет серого вещества», сообщил сайт «Мир 24». Родриго Дутерте смело заявил, что никто не сможет лишить его свободы.
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что эксперты ООН вместо сотрудничества с военными страны должны пойти на корм крокодилам. Такое предложение лидер государства сделал во время выступления в городе Замбоанга.
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