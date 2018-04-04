Дутерте разразился бранью в адрес главного правозащитника ООН

Скандально известный филиппинский президент Родриго Дутерте снова подверг критике главного правозащитника ООН , назвав его «пустоголовым», за то, что тот ранее неодобрительно высказался по поводу войны, объявленной наркоторговцам главой государства. Об этом передает AFP.

Как сообщается, в марте верховный комиссар ООН по защите права человека Зейд Раад Аль Хусейн заявил, что Дутерте срочно нуждается в «психиатрическом осмотре».

В ответ на это Дутерте высказался в обычной для себя манере.

«Эй ты, комиссар, сын шлюхи, мне нужно обратиться к психиатру?» — сказал Дутерте. Он добавил, что ему настоятельно советовали воздержаться от комментариев в адрес правозащитника, однако он захотел «отомстить».

«Слушай, у тебя большая голова, но она пустая, между ушами нет серого вещества, она даже не может поддерживать питательное вещество для роста волос», — подчеркнул президент Филиппин

Дутерте также выразил уверенность, что никому не удастся посадить его за решетку.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный весной 2016-го, проводит в стране широкомасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет запрещенные вещества. По последним данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 4 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала жестокие методы борьбы главы Филиппин с наркоугрозой.

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