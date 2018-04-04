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Дутерте разразился бранью в адрес главного правозащитника ООН
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Дутерте разразился бранью в адрес главного правозащитника ООН 

Мир24 1 час назад
Скандально известный филиппинский президент Родриго Дутерте снова подверг критике главного правозащитника ООН, назвав его «пустоголовым», за то, что тот ранее неодобрительно высказался по поводу войны, объявленной наркоторговцам главой государства. Об этом передает AFP.
Как сообщается, в марте верховный комиссар ООН по защите права человека Зейд Раад Аль Хусейн заявил, что Дутерте срочно нуждается в «психиатрическом осмотре».
В ответ на это Дутерте высказался в обычной для себя манере.
«Эй ты, комиссар, сын шлюхи, мне нужно обратиться к психиатру?» — сказал Дутерте. Он добавил, что ему настоятельно советовали воздержаться от комментариев в адрес правозащитника, однако он захотел «отомстить».
«Слушай, у тебя большая голова, но она пустая, между ушами нет серого вещества, она даже не может поддерживать питательное вещество для роста волос», — подчеркнул президент Филиппин.
Дутерте также выразил уверенность, что никому не удастся посадить его за решетку.
Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте, избранный весной 2016-го, проводит в стране широкомасштабную борьбу с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет запрещенные вещества. По последним данным, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 4 тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала жестокие методы борьбы главы Филиппин с наркоугрозой.
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