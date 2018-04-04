В Пекине запущена программа медиа-тренинга для государств-участников ШОС 

Пекин, 4 апреля /Синьхуа/ — В Пекине запущена программа по подготовке работников средств массовой информации, которая призвана на дальнейшее укрепление взаимосвязей между государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. Об этом сообщила в среду газета China Daily.
Программа будет совместно реализовываться Китайским обществом публичной дипломатии и Пекинским университетом иностранных языков. Она является первым проектом по обменам СМИ, выдвинутым шосовским отделением Китайского центра по международному обмену информацией.
В рамках трехмесячной подготовительной программы двенадцать работников СМИ из государств-участников ШОС совершат путешествие по Китаю и пройдут курсы.
Напомним, что Китай проведет саммит ШОС в этом году в городе Циндао восточной провинции Шаньдун.
"Необходимо, чтобы работники СМИ из наших соседних стран встречались и поддерживали друг друга, а затем играли фундаментальную роль в качестве культурных посланников в обменах между странами ШОС", — цитирует газета заместителя директора департамента информации и печати МИД КНР Ли Мингана. -0-