В Пекине запущена программа медиа-тренинга для государств-участников ШОС

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — В Пекине запущена программа по подготовке работников средств массовой информации, которая призвана на дальнейшее укрепление взаимосвязей между государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/. Об этом сообщила в среду газета China Daily.

Программа будет совместно реализовываться Китайским обществом публичной дипломатии и Пекинским университетом иностранных языков. Она является первым проектом по обменам СМИ, выдвинутым шосовским отделением Китайского центра по международному обмену информацией.

В рамках трехмесячной подготовительной программы двенадцать работников СМИ из государств-участников ШОС совершат путешествие по Китаю и пройдут курсы.

Напомним, что Китай проведет саммит ШОС в этом году в городе Циндао восточной провинции Шаньдун.