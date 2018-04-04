Белая книга: в Китае насчитывается около 200 млн верующих

Пекин, 4 апреля / Синьхуа / — В Китае насчитывается около 200 млн верующих и свыше 380 тыс. священнослужителей. Об этом говорится в Белой книге под названием «Политика и практика Китая в области защиты свободы вероисповедания», опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР

В соответствии с Белой книгой, основными религиями, практикующимися в Китае, являются буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм.

В документе отмечается, что в Китае существуют многочисленные последователи буддизма и даосизма, однако трудно оценить их точное количество, поскольку для них не предусмотрено соответствующих процедур регистрации, которые другие верующие должны соблюдать в рамках своей религии.

Согласно документу, в стране насчитывается около 222 тыс. буддийских и более 40 тыс. даосских священнослужителей.

Численность представителей 10 нацменьшинств в Китае, большая часть которых исповедуют ислам, составляет более 20 млн Количество исламских священнослужителей достигает почти 57 тыс. человек.

Католицизм и протестантизм имеют в Китае 6 млн и 38 млн последователей, а также 8 тыс. и 57 тыс. священнослужителей соответственно, указывается в Белой книге.

В Китае насчитывается около 5500 религиозных организаций, в том числе семь всекитайских, которые включают Китайское буддийское общество, Китайское даосистское общество, Китайское общество исповедующих ислам, Патриотическую ассоциацию католиков Китая, Епископат китайской католической церкви , Патриотический комитет исповедующих христианство Китая и Китайское христианское общество.

В документе также отмечается, что состояние мест богослужения заметно улучшилось.

В настоящее время в Китае зарегистрировано около 144 тыс. мест богослужения для занятия религиозной деятельностью, среди которых 33,5 тыс. буддийских храмов /в том числе 28 тыс. храмов ханьского буддизма, 3800 храмов тибетского буддизма и 1700 храмов буддизма традиции Тхеравада/, 9000 даосских храмов, 35 тыс. исламских мечетей, 6000 католических церквей и мест собраний, размещающихся по 98 епархиям, а также 60 тыс. протестантских церквей и мест собраний. -0-