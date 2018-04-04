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СМИ: председатель КНР намерен инициировать создание новых портов свободной торговли
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СМИ: председатель КНР намерен инициировать создание новых портов свободной торговли 

ТАСС 27 минут назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 апреля. /ТАСС/. Китай планирует создать сеть портов свободной торговли в качестве нового шага в реализации политики реформ и открытости, которой в этом году отмечается 40 лет. Данная инициатива, как ожидается, будет озвучена председателем КНР Си Цзиньпином на открытии Азиатского экономического форума, который пройдет в Боао (провинция Хайнань) 8-11 апреля, сообщает в среду газета South China Morning Post.
"Уровень открытости новых портов будет значительно выше, чем в Шанхайской зоне свободной торговли и даже, чем в Гонконге", — заявил изданию осведомленный источник. Предполагается, что там будут действовать международные стандарты и новые правила для обеспечения свободного движения товаров, капитала, человеческих ресурсов.
По данным газеты, в качестве одного из мест базирования новых портов будет выбран остров Хайнань, который является хозяином данного ежегодного форума. Местные власти в этой связи готовятся усилить контроль для сдерживания возможного скачка цен на рынке недвижимости провинции.
По словам бывшего заместителя министра коммерции КНР Вэй Цзяньго, новые инициативы Си Цзиньпина призваны помочь Пекину в борьбе с усиливающимся торговым протекционизмом со стороны США. «Китай будет открывать свой сектор финансовых, посреднических услуг, страхования, здравоохранения и другие сферы. Это также создаст бизнес-климат, который предложит равные условия, правила и возможности для частных, государственных и иностранных компаний», — пояснил он.
Начиная с 2013 года, Китай учредил 11 зон свободной торговли по всей стране. При этом Шанхай был выбран в качестве экспериментальной площадки для реформ в этом направлении.
Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме в 4-й раз. Ранее он приезжал в курортное местечко Боао в 2010, 2013 и 2015 годах. На сей раз в кулуарах мероприятия китайский лидер проведет серию двусторонних встреч, в том числе с президентом Филиппин Родриго Дутерте, премьер-министрами Сингапура и Пакистана — Ли Сянь Луном и Шахидом Хакканом Аббаси, а также генсеком ООН Антониу Гутерришем.
ТАСС: последние новости
Си Цзиньпин примет участие в Азиатском экономическом форуме в Боао Южнокорейско-американские совместные учения Foal Eagle и Key Resolve. Досье Южная Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита
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