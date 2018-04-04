СМИ: председатель КНР намерен инициировать создание новых портов свободной торговли

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 апреля. / ТАСС /. Китай планирует создать сеть портов свободной торговли в качестве нового шага в реализации политики реформ и открытости, которой в этом году отмечается 40 лет. Данная инициатива, как ожидается, будет озвучена председателем КНР Си Цзиньпином на открытии Азиатского экономического форума, который пройдет в Боао (провинция Хайнань) 8-11 апреля, сообщает в среду газета South China Morning Post.

"Уровень открытости новых портов будет значительно выше, чем в Шанхайской зоне свободной торговли и даже, чем в Гонконге", — заявил изданию осведомленный источник. Предполагается, что там будут действовать международные стандарты и новые правила для обеспечения свободного движения товаров, капитала, человеческих ресурсов.

По данным газеты, в качестве одного из мест базирования новых портов будет выбран остров Хайнань, который является хозяином данного ежегодного форума. Местные власти в этой связи готовятся усилить контроль для сдерживания возможного скачка цен на рынке недвижимости провинции.

По словам бывшего заместителя министра коммерции КНР Вэй Цзяньго, новые инициативы Си Цзиньпина призваны помочь Пекину в борьбе с усиливающимся торговым протекционизмом со стороны США . «Китай будет открывать свой сектор финансовых, посреднических услуг, страхования, здравоохранения и другие сферы. Это также создаст бизнес-климат, который предложит равные условия, правила и возможности для частных, государственных и иностранных компаний», — пояснил он.

Начиная с 2013 года, Китай учредил 11 зон свободной торговли по всей стране. При этом Шанхай был выбран в качестве экспериментальной площадки для реформ в этом направлении.