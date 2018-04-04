В провинции Цзянси выпустили на свободу 47 оленей милу

Наньчан, 3 апреля / Синьхуа / — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае . (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)

Наньчан, 3 апреля /Синьхуа/ — 47 оленей милу /также называются оленями Давида/ сегодня были отпущены на волю возле озера Поянху /провинция Цзянси, Восточный Китай/ для поддержания биоразнообразия и обеспечения гармонии экосистемы крупнейшего пресноводного озера в Китае. (Синьхуа/Чжоу Ми)