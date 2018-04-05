Ещё
В провинции Шэньси состоялась церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В провинции Шэньси состоялась церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди 

ИА Синьхуа 5 апреля 2018
Фото: ИА Синьхуа
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.
ИА Синьхуа: последние новости
Премьер-министр Турции Б. Йылдырым нанесет официальный визит в Монголию Срочно: Односторонние меры США -- "умышленное" нарушение основополагающих принципов ВТО -- китайский дипломат В Сиане стартовал 2-й Международный фестиваль воздушных змеев "Шелковый путь"
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атака в Мюнстере потрясла Меркель199
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй369
Калоев обвинил Нагиева во вранье79
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля49
Россия раскритиковала ноту МИД Британии58
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение