В провинции Шэньси состоялась церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля / Синьхуа / — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай / состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.

Хуанлин /пров. Шэньси/, 5 апреля /Синьхуа/ — Сегодня, в День поминовения усопших /праздник Цинмин/ в уезде Хуанлин провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ состоялась торжественная церемония поминовения легендарного первопредка китайской нации Хуанди.