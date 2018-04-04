Общая протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР достигла 98,3 тыс. км

Наньнин, 3 апреля / Синьхуа / — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)

Наньнин, 3 апреля /Синьхуа/ — По состоянию на конец 2017 года протяженность сельских автодорог в Гуанси-Чжуанском АР /Южный Китай/ достигла 98,3 тыс. км — 79,75 проц от общей длины автодорог в Гуанси-Чжуанском АР. (Синьхуа/Чжан Айлинь)