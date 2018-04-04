Дорожная полиция в Циндао получила новые мотоциклы 

Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)