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Дорожная полиция в Циндао получила новые мотоциклы
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Дорожная полиция в Циндао получила новые мотоциклы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
Циндао, 3 апреля /Синьхуа/ — Дорожной полиции в городе Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня официально передали новые мотоциклы. (Синьхуа/Ли Цзыхэн)
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