Казахстан намерен расширить экспорт продукции растениеводства и животноводства в Китай

Астана , 3 апреля / Синьхуа / — Первый заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Арман Евниев сегодня на заседании правительства сообщил, что с китайской стороной согласованы требования по экспорту пшеницы, пшеничных отрубей, соевых бобов.

22-29 апреля китайские эксперты проинспектируют казахстанские предприятия Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областей, желающих экспортировать в КНР шрот и люцерну на кормовые цели. По итогам инспекции будет согласован проект требований к этим видам продукции. Кроме того, в июне ожидается инспекция по кукурузе и ячменю. Также разработаны новые подходы по автоматизации системы выдачи фитосанитарных сертификатов.

По словам А. Евниева, активизирована работа с КНР по экспорту рыбы и рыбной продукции, замороженной баранины, меду, лошадей. В реестр КНР внесены 52 казахстанских предприятия. В 2017 году в Китай экспортировано 2917 тонн рыбы и рыбной продукции. Впервые в декабре 2017 года в КНР экспортировано 153 лошади. —0—