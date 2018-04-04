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Визит премьер-министра У. Хурэлсуха в Китай важен для углубления отношений — МИД Монголии
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Визит премьер-министра У. Хурэлсуха в Китай важен для углубления отношений — МИД Монголии 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Улан-Батор, 3 апреля /Синьхуа/ — Предстоящий визит премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Китай даст новый импульс расширению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сегодня заявила на спецбрифинге директор Департамента внешней пропаганды и культурных связей МИД Монголии Х. Мандахцэцэг.
По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна глава монгольского правительства У. Хурэлсух совершит официальный визит в Пекин 8-12 апреля. Он примет участие в Боаоском азиатском форуме-2018. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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