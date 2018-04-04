Улан-Батор, 3 апреля /Синьхуа/ — Предстоящий визит премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Китай даст новый импульс расширению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом сегодня заявила на спецбрифинге директор Департамента внешней пропаганды и культурных связей МИД Монголии Х. Мандахцэцэг.
По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна глава монгольского правительства У. Хурэлсух совершит официальный визит в Пекин 8-12 апреля. Он примет участие в Боаоском азиатском форуме-2018. —0—