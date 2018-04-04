Китай и Зимбабве решили повысить двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства

По словам Си Цзиньпина, определение Э. Мнангагвой Китая первой после вступления в должность главы Зимбабве посещаемой страной за пределами Африки демонстрирует высокое внимание президента к отношениям с Китаем. Будучи «всепогодным» другом Зимбабве, Китай намерен поддерживать двусторонние контакты на всех уровнях, активизировать стыковку стратегий, укреплять гуманитарно-культурное сотрудничество и интенсифицировать взаимодействие по региональным и международным делам.

Э. Мнангагва вновь поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР и выразил благодарность Китаю за оказанную за многие годы помощь в сфере улучшения уровня жизни населения Зимбабве. По его словам, Зимбабве будет и дальше придерживаться политики одного Китая, содействовать отношениям всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства с Китаем и расширять двустороннее взаимодействие в области торговли, инвестиций, науки и техники, телекоммуникаций и инфраструктуры. Президент также высказался в поддержку участия африканских стран в строительстве «Пояса и пути».

"Китай всегда стоит на стороне широкого числа развивающихся африканских стран и является искренним другом и надежным партнером Африки", — заверил глава китайского государства.

После переговоров главы обоих государств присутствовали на церемонии подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве. —0—