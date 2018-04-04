Ещё
Китай и Зимбабве решили повысить двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и Зимбабве решили повысить двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Такое мнение высказали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече, состоявшейся во вторник в Доме народных собраний в Пекине.
По словам Си Цзиньпина, определение Э. Мнангагвой Китая первой после вступления в должность главы Зимбабве посещаемой страной за пределами Африки демонстрирует высокое внимание президента к отношениям с Китаем. Будучи «всепогодным» другом Зимбабве, Китай намерен поддерживать двусторонние контакты на всех уровнях, активизировать стыковку стратегий, укреплять гуманитарно-культурное сотрудничество и интенсифицировать взаимодействие по региональным и международным делам.
Э. Мнангагва вновь поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР и выразил благодарность Китаю за оказанную за многие годы помощь в сфере улучшения уровня жизни населения Зимбабве. По его словам, Зимбабве будет и дальше придерживаться политики одного Китая, содействовать отношениям всеобъемлющего сотрудничества и стратегического партнерства с Китаем и расширять двустороннее взаимодействие в области торговли, инвестиций, науки и техники, телекоммуникаций и инфраструктуры. Президент также высказался в поддержку участия африканских стран в строительстве «Пояса и пути».
"Китай всегда стоит на стороне широкого числа развивающихся африканских стран и является искренним другом и надежным партнером Африки", — заверил глава китайского государства.
После переговоров главы обоих государств присутствовали на церемонии подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Визит премьер-министра У.Хурэлсуха в Китай важен для углубления отношений -- МИД Монголии На юге Китая запущена китайско-германская образцовая зона международного сотрудничества в области интеллектуального производства Китай готов развивать здоровые и стабильные межармейские отношения с США - Минобороны КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений351
Названо число пострадавших в штаб-квартире YouTube8
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»155
Видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube15
Открыта новая форма аномальной материи5
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение