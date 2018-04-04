США удалось сделать Ким Чен Ына «шелковым»

На Корейском полуострове в последние несколько месяцев заметно «потеплело». Воинственная риторика окружала регион на протяжении почти всего прошлого года, но к зиме довольно неожиданно «пушки замолчали» и возвысился голос дипломатии: северокорейский режим явно взял курс на смену политического курса и переход от жесткой конфронтации к мирным переговорам.

Карты вместо шахмат

На минувшей зимней Олимпиаде КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет вышли на церемонию открытия игр под одним флагом. Еще раньше северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о том, что готов к конструктивному диалогу по урегулированию ситуации на полуострове. В конце марта он совершил свой первый зарубежный визит, посетив соседний Китай . На 27 апреля запланирована его встреча с главой Южной Кореи Мун Чже Ином. Намечается двусторонний саммит с Японией

Но самое главное — северокорейский руководитель позвал на рандеву американского президента и получил предварительное согласие: ожидается, что знаменательное свидание может случиться в мае. А недавно, в общении с южнокорейской делегацией Ким Чен Ын заметил, что согласен даже рассмотреть вопрос о ядерном разоружении.

Насколько серьезны такие заявления, и что вообще происходит? Почему «железный» Ким Чен Ын вдруг стал таким «ласковым»?

Подействовал целый комплекс факторов, полагают эксперты. Пхеньян вел крайне опасную, но очень выверенную игру, однако потенциал этой игры был исчерпан, страна оказалась в состоянии изоляции, и нужно было менять правила, сказал в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов

«Надо было менять игру с шахмат на карты. Это резкая смена стратегии поведения, сильный ход, свойственный стилю восточных игр», — пояснил он.

Бомбы как средство защиты

Аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок , в свою очередь, полагает, что воинственность Ким Чен Ына изначально была сильно преувеличена. До сих пор существует мнение, что глава КНДР просто имитирует миролюбивый вид, а на самом деле готовит ракеты для того, чтобы запустить их в час Х по США . Это ошибка, уверен эксперт.

«Это бедная страна, у которой нет союзников, потому что Китай не является официальным союзником Северной Кореи, — напоминает он. — Страна, которую в течение последних десятилетий называли в числе стран-изгоев. Страна, у берегов которой каждый год проводятся масштабнейшие военные учения, прежде всего, США и Южной Кореи. И у Южной Кореи военный бюджет гораздо больше, чем весь бюджет КНДР».

По мнению эксперта, КНДР просто пыталась до последнего исполнять хорошую мину при плохой игре. И эта мина — ядерное оружие, которое после Хиросимы и Нагасаки воспринимается не как оружие нападения, а как оружие защиты.

«Когда вы маленькая, окруженная значительную частью недружественных государств, страна с бедной экономикой, с авторитарной системой, которую ведущая страна мира США постоянно зачисляет в число врагов и обещает прямо или косвенно сменить режим, не остается ничего другого, как готовить бомбы», — рассуждает политолог.

Конечно же, Ким Чен Ын не «божий одуванчик», он имеет те же цели, что и любой другой руководитель. Задача минимум — сохранить власть, задача максимум — расширить ее или передать следующему Киму (нынешний лидер КНДР уже третий руководитель страны в этой династии).

Но после вербальной эскалации конфликта со стороны США, когда Трамп недвусмысленно пригрозил сменить режим в Северной Корее военным путем, а Ким Чен Ын понял, что ждать помощи от Китая не приходится, у него остался лишь один варрант — идти на переговоры и показывать свой дружелюбный настрой.

Слова, которые говорил или писал в своем Твиттере Трамп о Северной Корее, вызывали некоторую оторопь, потому что выглядели уж очень жесткими, отмечает Бышок. «Однако же, оказалось, что такая воинственная и грубая риторика привела к положительным последствиям. Ким Чен Ын стал проявлять невиданные ранее знаки дружелюбия, и не только начались впервые за десятилетия очень интенсивные встречи с южной частью Кореи , так еще и договорились уже о встрече с американским президентом, чего не было никогда за всю историю существования собственно Северной Кореи после корейской войны», — констатирует эксперт.

От потепления к заморозке

Безусловно, наметившаяся оттепель дает большой повод для оптимизма. Но не стоит ожидать, что эта мирная разрядка в перспективе приведет к быстрому объединению Северной и Южной Корей, предупреждают эксперты.

Достаточно вспомнить объединение Германии , когда по факту случилось не слияние двух равновеликих стран в некое общее образование, а просто растворение более бедной восточной части в западной. То есть, по сути, Западная Германия просто была расширена на восточную территорию. В текущих условиях объединение Корейского полуострова будет де факто означать такое же растворение его северной части в южной.

Для среднестатистических жителей КНДР это весьма приятная перспектива. Несмотря на официальную пропаганду и информационные заслоны, они прекрасно знают, как живут их соседи и, конечно, хотят жить так же.

Но вот коммунистической партии и династии Кимов это не сулит ничего хорошего. Очевидно, что на свободных выборах никто не окажет им поддержки, все проголосуют за каких-то южнокорейских деятелей. Поэтому Ким Чен Ын будет соблюдать баланс между стремлением к миру и задачей сохранить свою династию и власть, чтобы передать ее следующему Киму.

Вряд ли в таких условиях КНДР реально согласится на денуклеаризацию. Наиболее вероятным решением на данный момент экспертам видится заморозка ее ядерной программы, которая будет подаваться под соусом очень постепенного разоружения. А США и Южная Корея в ответ прекратят масштабные военные учения у северокорейских берегов.

США при этом все равно останутся в регионе. Они могут просто сместить эти совместные учения в Южно-Китайское море, где тоже есть конфликтная ситуация между Китаем и Японией, которая является союзницей американцев. А КНДР получит шанс на отмену, хотя бы частичную, наложенных на нее санкций.