Западные санкции против России. Япония самоустранилась?

Отравление в Великобритании бывшего российского шпиона нервно-паралитическим газом — это серьезное международное преступление. Была совершена попытка ликвидации беглеца и члена его семьи при помощи химического оружия, что запрещено соглашениями. Международное сообщество обязано установить факты и наказать ответственных.

Именно поэтому около 30 западных стран, входящих в НАТО , раскритиковали Россию и приняли решение выслать более 150 российских дипломатов.

Япония не присоединилась к этому кольцу санкций против России. Неадекватно вести себя так, будто ничего не происходит. Это навредит национальным интересам Японии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поприветствовала сотрудничество различных стран и организаций: «Все вместе мы направим мощнейший месседж России о том, что она не может продолжать игнорировать международное право».

20 марта Тереза Мэй провела телефонные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ , в ходе которых потребовала, чтобы Япония оказала поддержку британской позиции. Тем не менее Токио не реагирует в достаточной степени.

Япония повторяет, что она разделяет основные западные ценности: свобода, демократия, уважение прав человека и суверенитета, однако она не предпринимает никаких действий в случае возникновения проблем. До какой степени будут доверять такой стране, которая воспринимается именно так?

Когда правительство Японии требует поддержки от различных стран в связи с решением проблемы похищения КНДР японских граждан, она всегда подчеркивает, что это государственное преступление и нарушение прав человека, а также суверенитета. Недооценивая инцидент с применением нервно-паралитического газа, Япония собственными руками ставит под сомнение свою решимость.

Администрация президента Трампа приняла решение выслать 60 российских дипломатов по причине того, что они занимались разведывательной деятельностью.

Американский лидер провел телефонные переговоры с главами Великобритании, Германии Франции . Он подтвердил единство позиций, включая высылку российских дипломатов. Комментируя применение Россией химического оружия, министр обороны США Джеймс Мэттис подчеркнул, что это очевидно.

Япония ограничилась заявлением, что сначала необходимо установить факты. Несмотря на то, что Россия серьезно нарушила международное право, Япония закрывает глаза. От этого не может не пострадать дипломатия ценностей.

Если дипломатия в отношении России основывается на данной позиции, необходимо ее пересмотреть.