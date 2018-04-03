Ван И: Китай готов вместе со Швейцарией содействовать достижению большего развития двусторонних отношений в новую эпоху

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И и член Федерального совета, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис сегодня в Пекине провели первый раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне глав МИД

На встрече Ван И заявил, что Китай готов вместе со Швейцарией содействовать достижению большего развития двусторонних отношений в новую эпоху.

Ван И отметил, что проведение стратегического диалога на уровне глав МИД между Китаем и Швейцарией и продвижение строительства инновационной платформы высокого уровня — это важные меры для воплощения в жизнь важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, и продвижения китайско-швейцарских отношений инновационного стратегического партнерства.

Игнацио Кассис в свою очередь заявил, что швейцарско-китайские отношения достигли наилучшего уровня за всю свою историю. Швейцарская сторона придает большое значение развитию отношений с Китаем и готова углубленно продвигать сотрудничество двух стран в разных сферах.

Стороны также обменялись мнениями по политике в области международной торговли и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. -0-