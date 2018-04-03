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Ван И: Китай готов вместе со Швейцарией содействовать достижению большего развития двусторонних отношений в новую эпоху
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Ван И: Китай готов вместе со Швейцарией содействовать достижению большего развития двусторонних отношений в новую эпоху 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И и член Федерального совета, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис сегодня в Пекине провели первый раунд китайско-швейцарского стратегического диалога на уровне глав МИД.
На встрече Ван И заявил, что Китай готов вместе со Швейцарией содействовать достижению большего развития двусторонних отношений в новую эпоху.
Ван И отметил, что проведение стратегического диалога на уровне глав МИД между Китаем и Швейцарией и продвижение строительства инновационной платформы высокого уровня — это важные меры для воплощения в жизнь важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, и продвижения китайско-швейцарских отношений инновационного стратегического партнерства.
Игнацио Кассис в свою очередь заявил, что швейцарско-китайские отношения достигли наилучшего уровня за всю свою историю. Швейцарская сторона придает большое значение развитию отношений с Китаем и готова углубленно продвигать сотрудничество двух стран в разных сферах.
Стороны также обменялись мнениями по политике в области международной торговли и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. -0-
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