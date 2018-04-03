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Камбоджа поблагодарила Китай за помощь в строительстве дорог
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Камбоджа поблагодарила Китай за помощь в строительстве дорог 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Пномпень, 3 апреля /Синьхуа/ — Церемония открытия автомобильного движения по шоссе 1577 состоялась в понедельник в Баттамбанге на северо-западе Камбоджи. Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Камбоджи Со Кхенг поблагодарил Китай за оказанную помощь в строительстве транспортной инфраструктуры.
По словам министра, шоссе 1577 является одним из важных маршрутов на северо-западе страны. Открытие автомобильного движения по шоссе внесет позитивный вклад в гуманитарный и торговый обмен, а также экономическое развитие региона.
Протяженность шоссе 1577 составляет 51,8 км, оно соединяет шоссе 57 — важную магистраль на северо-западе Камбоджи с пограничным пунктом пропуска на границе с Таиландом. —0—
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