Камбоджа поблагодарила Китай за помощь в строительстве дорог

Пномпень , 3 апреля / Синьхуа / — Церемония открытия автомобильного движения по шоссе 1577 состоялась в понедельник в Баттамбанге на северо-западе Камбоджи . Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Камбоджи Со Кхенг поблагодарил Китай за оказанную помощь в строительстве транспортной инфраструктуры.

По словам министра, шоссе 1577 является одним из важных маршрутов на северо-западе страны. Открытие автомобильного движения по шоссе внесет позитивный вклад в гуманитарный и торговый обмен, а также экономическое развитие региона.