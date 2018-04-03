В Сиане стартовал 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь»

Сиань, 3 апреля / Синьхуа / — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай /. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)

Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)

Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)

Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)

Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)