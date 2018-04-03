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В Сиане стартовал 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь»
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В Сиане стартовал 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)
Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)
Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)
Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)
Сиань, 3 апреля /Синьхуа/ — 2-й Международный фестиваль воздушных змеев «Шелковый путь» стартовал сегодня в городе Сиань /административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай/. В нем принимают участие около 100 любителей воздушных змеев из разных стран мира. (Синьхуа)
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