В Танзании был убит гражданин Китая 

Дар-эс-Салам, 3 апреля /Синьхуа/ — В субботу гражданин Китая был убит в своем доме в танзанийском городе Дар-эс-Салам. По данным предварительного расследования, он стал жертвой грабителя. Об этом сообщило в понедельник посольство КНР в Танзании.
По поступившей информации, утром 31 марта неизвестный грабитель ворвался в дом в деловом районе города Дар-эс-Салам и убил гражданина Китая. Расследование преступления продолжается.
Посольство КНР призвало китайских граждан, находящихся в Танзании, повысить бдительность и уделить повышенное внимание личной безопасности. —0—