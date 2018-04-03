В Танзании был убит гражданин Китая

Дар-эс-Салам, 3 апреля / Синьхуа / — В субботу гражданин Китая был убит в своем доме в танзанийском городе Дар-эс-Салам. По данным предварительного расследования, он стал жертвой грабителя. Об этом сообщило в понедельник посольство КНР в Танзании.

По поступившей информации, утром 31 марта неизвестный грабитель ворвался в дом в деловом районе города Дар-эс-Салам и убил гражданина Китая. Расследование преступления продолжается.