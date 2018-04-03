Родственники пассажиров исчезнувшего лайнера выступили против установки мемориала

Малайзии и Напомним, малайзийский Boeing , следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров ночью 8 марта 2014 года, находясь в небе над Индийским океаном. Поисками самолета занималась совместная группа из Австралии Китая , но к настоящему времени самолет так и не удалось обнаружить.

Семьи пассажиров из Китая, которые составляли большинство на этом рейсе, считают, что пока преждевременно говорить о монументе, так как до тех пор пока тела не обнаружены, люди не могут считаться погибшими. «Согласно азиатским традициям, если вы устанавливаете мемориал, не зная погиб ли человек, то вы буквально насылаете на него проклятье», — отметил Джианг Ху, чья мать была на этом рейсе.