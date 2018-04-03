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Лидер Южной Кореи извинился за подавление властями восстания 1948 года на острове Чеджудо
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Лидер Южной Кореи извинился за подавление властями восстания 1948 года на острове Чеджудо 

ТАСС 1 час назад
СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин извинился за кровавое подавление народного восстания, вспыхнувшего в 1948 году на южном острове Чеджудо. Такое заявление он сделал во вторник, выступая на церемонии по случаю 70-й годовщины со дня начала восстания, вошедшего в историю как «инцидент 3 апреля».
Мун Чжэ Ин сказал, что как лидер страны он приносит извинения «за боль и страдания, которые были причинены в результате насилия, допущенного на государственном уровне».
Президент пообещал полностью решить вопросы реабилитации, восстановления чести и достоинства жертв этой трагедии, продолжать работу по выяснению всех обстоятельств трагедии. Мун Чжэ Ин сообщил о намерении провести с этой целью переговоры с депутатами парламента и представителями политических партий.
На церемонии, состоявшейся в Парке мира на Чечжудо, собрались около 15 тыс. человек. Мун Чжэ Ин стал первым в истории Южной Кореи президентом, принявшим в ней участие.
3 апреля 1948 года жители острова выступили против планов создания на юге Корейского полуострова собственного правительства. В результате правительственными войсками были убиты от 25 до 30 тысяч человек — около 10% населения Чеджудо. С 2014 года эта дата отмечается как День памяти жертв подавления восстания.
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